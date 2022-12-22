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«Была слежка»: удар по ресторану в Донецке нанесли через 10 минут после приезда Хоценко

Ирина Елагина
04:08 22.12.2022
Помощник депутата Госдумы Журавлева рассказала подробности обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где пострадали Рогозин и Хоценко.
«Была слежка»: удар по ресторану в Донецке нанесли через 10 минут после приезда Хоценко
© Фото: ТРК "Звезда"
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Киевские боевики нанесли удар по ресторану «Шеш-Беш» в Донецке, где экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал день рождения, через 10 минут после приезда туда председателя правительства ДНР Виталия Хоценко.

Об этом «Звезде» рассказала Татьяна Калегина, помощник депутата Госдумы Алексея Журавлева, который тоже находился в здании ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш».

«В этой гостинице за восемь лет не было ни одного прилета. Я и сама там останавливалась в предыдущую поездку-командировку вместе с Журавлевым Алексеем Александровичем. Жили там. И сейчас там жили «царские волки». Сейчас там жил Журавлев со своим помощником. Банкета там празднования никакого не было. Был фуршет, на котором были самые близкие. Поэтому пострадавших из гостей нет. Да, приехал председатель правительства ДНР, и через десять минут прилет... Возможно, и за ним слежка была. Потому и бахнули», - рассказала Татьяна Калегина.

Помощник депутата подчеркнула, что на фуршете по случаю дня рождения Рогозина присутствовали сотрудники охраны, службы безопасности.

«После первого прилета всех эвакуировали, начали выносить раненых. В том числе это делал и Журавлев со своим помощником», - отметила Калегина.

По-мнению Калегиной, обстрел гостиницы был «иисключительно, целенаправленным ударом».

Ранее сообщалось, что во время обстрела Донецка со стороны Украины снаряды попали в здание ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш», в котором проживали российские военные советники во главе с экс-руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. В момент удара он отмечал день рождение в ресторане при гостинице.

По предварительным данным, при обстреле погибли два человека, еще шестеро ранены.

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