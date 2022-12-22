Двое погибли, шестеро ранены: кадры обстрела ресторана Донецка, где пострадали Рогозин и Хоценко

Двое погибших, шестеро раненых, всюду кровь и разрушения: как выглядит ресторанно-гостиничный комплекс «Шеш-Беш» в Донецке после атаки украинских боевиков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Двое погибших, шестеро раненых, всюду кровь, разбитые стекла и осколки снарядов - корреспондент «Звезды» оценил последствия обстрела ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш» в Донецке, где были ранены экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Как передает наш корреспондент, ресторан «Шеш-Беш» находится на окраине Донецка, в Ленинском районе, довольно далеко от линии боестолкновения. Здание пострадало в результате обстрела города украинскими боевиками: эксперты сообщили, что стреляли из гаубиц натовского калибра 155 мм.

По предварительным данным, ранены шесть человек, погибли двое.

«Здесь отмечал день рождения экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Присутствовал на празднике и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Оба ранены. Виталий Хоценко от госпитализации отказался. Дмитрий Рогозин госпитализирован», - передает наш корреспондент с места происшествия.

Сейчас здание ресторана оцепила полиция, ведутся следственные действия. Информация о последствиях обстрела еще уточняется много еще предстоит узнать.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Донецка со стороны Украины снаряды попали в здание ресторанно-гостиничного комплекса, в которой проживали российские военные советники во главе с экс-руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.