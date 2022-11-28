В стране и мире В Кремле опровергли слухи об уходе России с Запорожской АЭС Тимур Шерзад Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся уходе России с Запорожской атомной электростанции. «Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы украинского «Энергоатома», который заявил, что видит признаки подготовки ухода России с ЗАЭС. Ранее сообщалось, что два энергоблока на ЗАЭС перевели в режим «горячего останова». Также «Звезда» показала кадры последствий обстрела Донецка украинскими боевиками - снаряды попали в жилой дом и два детских сада. Экспертное мнение и аналитика