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В Кремле опровергли слухи об уходе России с Запорожской АЭС

Тимур Шерзад
12:36 28.11.2022
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может.
В Кремле опровергли слухи об уходе России с Запорожской АЭС
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся уходе России с Запорожской атомной электростанции. 

«Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы украинского «Энергоатома», который заявил, что видит признаки подготовки ухода России с ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что два энергоблока на ЗАЭС перевели в режим «горячего останова».

Также «Звезда» показала кадры последствий обстрела Донецка украинскими боевиками - снаряды попали в жилой дом и два детских сада. 

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