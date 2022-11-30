Четыре энергоблока Запорожской АЭС находятся в подкритическом состоянии

Как утверждается, они не вырабатывают ни тепла, ни электроэнергии. Их реакторы заглушены.

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Четыре энергоблока Запорожской атомной электростанции - крупнейшей в Европе АЭС - находятся в подкритическом состоянии, пятый и шестой блоки работают в режиме «горячего останова», сообщил «Звезде» представитель Росэнергоатома Дмитрий Шевченко.

«В настоящее время энергоблоки 1, 2, 3 и 4 находятся в режиме "холодный останов". Не вырабатывают ни тепла, ни электроэнергии. Их реакторы заглушены», - сказал он.

Первый контур атомной станции разогрет до +277°C, но пар на турбины не поступает, отметил он.

Также Шевченко рассказал, что никакого накопительного эффекта от обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских националистов нет - все повреждения устраняются ремонтными службами в кратчайший период.

«Разрушения, которые возникают вследствие попаданий, практически тут же устраняются ремонтными службами в кратчайший период», - заявил Шевченко.

Сегодня в Росэнергоатоме сообщили, что новым директором Запорожской АЭС был назначен Юрий Черничук. Как утверждается, до этого он трудился в качестве главного инженера станции.