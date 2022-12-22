Западный реверанс: как в США и Польше встретили Зеленского

Зеленский, возвращаясь в Киев из Вашингтона, также совершил визит в Варшаву.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Польши Анджеем Дудой и обсудил с ним стратегические планы на будущее.

Визит в Варшаву украинский президент совершил, возвращаясь в Киев из Вашингтона - это был первая зарубежная поездка Зеленского с начала спецоперации.

Американский президент Джо Байден с супругой встречали гостя на лужайке Белого дома. Кроме встречи с президентом Зеленский также выступил перед представителям обеих палат Конгресса. Украинский президент заявил о продолжении борьбы и тут же попросил предоставить Киеву танки и самолеты. Завершал выступление Владимир Зеленский под аплодисменты парламентариев. При этом спикер палаты представителей Нэнси Пелоси едва не поцеловала ему руку.

В ходе визита Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву суммой почти в 2 миллиарда долларов. Впрочем, как пишет издание Washington Post, в нет самых современных видов вооружений, на поставках которых настаивало украинское руководство.