Белый дом: Байден распорядился о выделении военной помощи Украине на сумму $1 млрд

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов. Об этом говорится в документе, обнародованном Белым домом.

«В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США...я настоящим делегирую госсекретарю полномочия...распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», - говорится в тексте меморандума.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе заявила, что ЕС направил Киеву почти 20 миллиардов евро в качестве финансовой помощи в 2022 году. Кроме того, из итогового заявления участников прошедшего саммита следует, что ЕС решил нарастить военную поддержку киевского режима.