Армия Путин на коллегии МО РФ выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты Президент выразил благодарность за все, что было сделано Вооруженными силами РФ. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Все цели, поставленные Вооруженным силам России, обязательно будут достигнуты. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны России. «Я хочу всех вас поблагодарить, за все, что было сделано, и выражаю уверенность, и хочу вам передать - ну вы с сами это чувствуете, настроение в стране - вся страна смотрит на Вооруженные силы, желает вам успехов, удачи и мы не сомневаемся в достижении всех результатов... Я не сомневаюсь, что все цели, которые мы себе ставим, будут достигнуты», - заявил Путин. Также Путин заявил, что Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика