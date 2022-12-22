Путин заявил, что поддержка должна быть доступна абсолютно всем молодым людям.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей стране. Об этом российский президент заявил на заседании Государственного совета.

«Подчеркну, что в целом всемирная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди», - сказал Владимир Путин.

Ранее российский президент Владимир Путин пообещал мальчику из Запорожской области поездку в Крым. Ребенок мечтал побывать в Крыму и в доме Деда Мороза. Глава российского государства решил помочь в исполнении этих желаний.