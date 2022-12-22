Армия В Генштабе заявили, что основные усилия ВС РФ сосредоточены на освобождении ДНР В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На данный момент основные усилия Вооруженных сил России в ходе спецоперации сосредоточены на освобождении территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. «В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики», - заявил Герасимов. Также Герасимов сообщил, что Вооруженные силы России с начала специальной военной операции поразили уже более 1 300 критически важных объектов Украины высокоточными ракетами. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика