Герасимов: протяженность линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 километров

Герасимов заявил, что основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР.

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Протяженность линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции составляет 815 километров, основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики», - сказал Герасимов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения и проверил условия размещения личного состава в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Глава Минобороны РФ отметил организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов