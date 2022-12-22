Врачи сообщили, что состояние Пеле ухудшилось

Клиника, в которой лечится Пеле, сообщает об отрицательной динамике онкологического заболевания футболиста.

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Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле почувствовал себя хуже. Сообщается, что ему требуется интенсивный уход в проходимом им лечении онкологического заболевания.

«Наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», - приводит ТАСС сообщение клиники в Сан-Паулу, в которой Пеле проходит лечение.

Напомним, что всемирно известный футболист был госпитализирован 29 ноября. Предстояло скорректировать курс химиотерапии в лечении онкологического заболевания прямой кишки и лечения респираторной инфекции.

В начале декабря приводились сведения, что у Пеле в больнице обнаружили респираторную инфекцию, его лечили антибиотиками.

Немного позже стало известно, что врачи прекратили химиотерапию Пеле, у которого обнаружили новые метастазы. У 82-летнего чемпиона выявили метастазы в легких, печени и кишечнике.