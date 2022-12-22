Кремль: США продолжают линию, чтобы опосредованно воевать с РФ до последнего украинца

Песков указал, что Зеленский в ходе визита в Вашингтон не призывал никого к миру.

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В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США не прозвучало каких-либо призывов к миру. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это означает, что власти Штатов до сих пор стремятся опосредованно воевать с Россией «до последнего украинца».

«Соединенные Штаты продолжают свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца», - заявил Песков.

Напомним, Зеленский прибыл в Вашингтон вечером 21 декабря. В ходе встречи президент США Джозеф Байден пообещал украинскому лидеру поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и обучить украинских боевиков. При этом глава Белого дома считает, что это не влечет за собой обострения конфликта.