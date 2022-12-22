Песков: несмотря на риски, чиновники посещают и будут посещать ДНР и ЛНР

По словам пресс-секретаря, чиновники обязаны ездить в ДНР и ЛНР, даже если пребывание в некоторых районах опасно для жизни.

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Несмотря на то, что ситуация в некоторых районах ДНР и ЛНР по-прежнему остается опасной и несет большие риски, в том числе для жизни, это не должно мешать чиновникам выполнять рабочие командировки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть командировки чиновников. Это совершенно нормально. Чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас в переходный период особого внимания, в период их интеграции и адаптации во все пространства жизни нашей большой страны», - ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов о контроле частоты поездок чиновников на Донбасс.

Песков подчеркнул, что чиновники «обязаны туда ездить в большом количестве». При этом присутствие в некоторых районах Донецкой и Луганской республик может быть небезопасным.

«В любом случае пребывание в некоторых районах ДНР, ЛНР и других территорий, к сожалению, по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе риски для жизни. Это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые (делают это) по зову своего сердца, выполнять их миссию», - отметил Песков.

Дмитрий Песков также прокомментировал обстрел отеля в Донецке, в результате которого были ранены премьер ДНР Виталий Хоценко и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также погибли два человека.

«Что касается этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненные, председатель правительства ДНР Хоценко и Дмитрий Рогозин. Мы, прежде всего, соболезнуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения», - сказал Песков.

В ночь на 22 декабря стало известно, что глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко получили ранения во время обстрела гостиницы в Донецке.