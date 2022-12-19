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Отряд ТОФ с крейсером «Варяг» во главе вышел в море для совместных учений с КНР

10:36 19.12.2022
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, учения пройдут с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота с крейсером «Варяг» во главе вышел в море для участия в совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2022». Об этом сообщает Минобороны России.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, учения пройдут с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря. 

«Военно-Морской Флот России на учении представят флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный"», - говорится в сообщении. 

В ходе учения стороны проведут совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, артиллерийские стрельбы по морским целям, а также отработают противолодочную борьбу с практическим применением оружия. 

В МО РФ подчеркнули, что основная цель учений - укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

При этом со стороны КНР будет задействовано два эсминца, столько же сторожевых кораблей, корабль комплексного снабжения и дизельная подлодка. Кроме этого, будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации ВМФ России и ВМФ НОАК. 

Ранее «Звезда» опубликовала кадры подготовки военных на полигоне в Белоруссии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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