МЧС: из-за ледяного дождя в Москве существует вероятность возникновения ЧС

Спасатели рекомендуют автомобилистам не выезжать на личном транспорте, а пешеходам переходить дорогу только тогда, когда они убедились, что водитель успеет остановиться.

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В ночь на 22 декабря Москву накрыл ледяной дождь, последствия которого, по словам спасателей МЧС России, могут привести к возникновению проблем с линиями электропередачи и транспортом.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 22 декабря существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта... в Центральном федеральном округе на территории города Москвы (ледяной дождь)», - сообщили в пресс-центре МЧС РФ.

В качестве рекомендаций при ледяном дожде спасатели советуют по возможности воздержаться от поездок на личном автомобиле, а в случае безвыходной ситуации соблюдать все правила безопасности. То есть ехать только на зимней резине, придерживаться дистанции, не превышать скорость, а также включать ближний свет фар или противотуманные фонари.

В текущих условиях лучше избегать резких маневров, в том числе торможений и обгонов. При спуске не стоит нажимать на педаль сцепления, а при подъеме - выбирать такую передачу, которую не нужно будет переключать до полного его завершения.

«Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко. Не делайте резких движений рулем», - добавляют спасатели.

Пешеходам стоит переходить дорогу только в обозначенных местах, а выходить на проезжую часть строго тогда, когда убедились, что «водитель вас увидел и у него есть возможность остановиться». В МЧС также советуют в темное время суток использовать в одежде светоотражающие элементы.

В ночь на 22 декабря Москву и Подмосковье накрыл очередной ледяной дождь. В столичных аэропортах из-за непогоды задержаны или отменены порядка 50 рейсов. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал, что гололедица, осадки, в том числе ледяные дожди, стали «неотъемлемым атрибутом русской зимы» в связи с тенденцией глобального потепления.