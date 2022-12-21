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«Кратное увеличение»: синоптик рассказал об учащении в России ледяных дождей

Елизавета Потейчук
09:55 21.12.2022
Специалист заметил, что ледяные дожди связаны с тенденцией глобального потепления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Аверьянов, РИА Новости
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал, с чем связана частота ледяных дождей, которые в последнее время обрушились на российские регионы. По словам синоптика, гололедица, осадки, в том числе ледяные дожди, стали «неотъемлемым атрибутом русской зимы».

«Если раньше нечто подобное происходило за всю зиму не чаще одного-двух раз, то с точки зрения повторения ледяных дождей сейчас эта ситуация приближается к 7-12 случаям за весь зимний сезон. То есть это кратное увеличение», - говорит Тишковец.

Специалист также заметил, что явление связано с тенденцией глобального потепления. Тишковец объяснил, что в России именно зимний сезон вносит «основной плюс» в глобальное потепление, таким образом, зима в нашей стране по аномалийности теплее, чем другие времена года.

Ранее ледяной дождь парализовал работу трамваев в Нижнем Новгороде.

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