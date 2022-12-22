Москву и Подмосковье накрыл очередной ледяной дождь

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Ледяное ненастье обрушилось на Москву и столичный регион вечером 21 декабря. Около восьми вечера город и окрестности накрыло проливным дождем при отрицательной температуре воздуха - синоптики называют это явление ледяным дождем.

Из-за непогоды пришлось «закрыть» небо над Москвой. По данным сервиса «Яндекс Расписания», столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали или отменили более 50 рейсов.

ГУ МЧС по г. Москве днем 21 декабря распространило штормовое предупреждение о надвигающемся ледяном ливне. По прогнозам Росгидромета, ледяной дождь не прекратится до 10:00 22 декабря. МЧС просит пешеходов и водителей быть осторожней на обледенелом асфальте.

Напомним, что в этом зимнем сезоне Москва уже в не в первый раз сталкивается с ледяным дождем.