Ледяная Москва: кадры последствий ночных ледяных дождей в столице

Ледяные дожди не стихали в Москве с вечера среды до утра четверга.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры с последствиями ночных ледяных дождей в Москве. Судя по видео, на улицах столицы образовалась гололедица, дороги и постройки покрылись ледяной коркой. После обильных снегопадов Москва превратилась в огромный каток.

Напомним, ледяные дожди в Москве не стихали с вечера среды до утра четверга. Кроме того, из-за непогоды более 50 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал, с чем связана частота ледяных дождей, которые в последнее время обрушились на российские регионы. Он объяснил, что ледяные дожди связаны с тенденцией глобального потепления.