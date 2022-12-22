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Свыше 50 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

Елизавета Потейчук
07:38 22.12.2022
В столичных аэропортах 37 рейсов задержано и 19 отменено.
Свыше 50 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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В трех аэропортах Москвы - «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» задержали по меньшей мере 37 рейсов. Кроме того, 19 рейсов вовсе отменены. Причина - ухудшение погодных условий.

Исходя из данных сервиса «Яндекс.Расписание», на 7.00 по Москве во «Внуково» девять рейсов задержали, семь - отменили, в «Домодедово» 16 рейсов задержано, восемь - отменено, а в «Шереметьево» 12 рейсов задержано, и четыре - отменено.

Напомним, с вечера среды до утра четверга в Москве шел мокрый снег и дождь, в результате чего образовалась гололедица. В частности, в среду около восьми вечера город и окрестности накрыло проливным дождем при отрицательной температуре воздуха - синоптики называют это явление ледяным дождем.

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