В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пушилин: два человека погибли при обстреле отеля в Донецке

Вероника Волосунова
10:29 22.12.2022
По словам главы ДНР, Рогозину и Хоценко повезло, потому что они находились совсем рядом.
Пушилин: два человека погибли при обстреле отеля в Донецке
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
Читайте нас на:

Сегодня ночью в результате обстрела отеля в Донецке погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин также добавил, что в случае с ранеными премьер-министром ДНР Виталием Хоценко и экс-гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным удача оказалась на их стороне.

«Потому что ребята, которые находились рядом, двое погибли», - отметил он в эфире «Соловьев Live».

Также помощник Рогозина добавил, что экс-глава Роскосмоса и все пострадавшие от ночного обстрела военные советники госпитализированы в разные медучреждения для соблюдения безопасности.

«Дмитрий Олегович находится в одном из медицинских учреждений ДНР. В целях безопасности его местоположение и раненных вместе с ним военных советников не раскрывается. Они все находятся в разных медучреждениях. Раненым оказана необходимая медицинская помощь, в целом их состояние удовлетворительное», - заявил помощник.

Кроме того, рассматривается возможность их эвакуации в Ростов-на-Дону.

Ранее Рогозин заявил, что кто-то «слил» о нем информацию. Также стало известно о том, что осколок мины размером 3×4 мм, который попал в позвоночник экс-гендиректора Роскосмоса во время обстрела Донецка, невозможно извлечь. При этом сам Рогозин отказывается от возможности эвакуироваться, пока состояние других раненых не стабилизируется. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:36 В стране и мире
Видео
В Москве произошла встреча гендиректора Росатома Лихачева и главы МАГАТЭ Гросси
09:27 В стране и мире
Рогозин заявил, что кто-то «слил» о нем информацию
09:06 В стране и мире
Посольство РФ в США: Россия не позволит скрыть неудобную правду о «Северных потоках»
07:38 В стране и мире
Свыше 50 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды
15:57 В стране и мире
Видео
Путин: на Украине беззастенчиво и нагло использовалась практика террора
Популярное
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу: форум «Армия» способствовал укреплению международного военно-технического сотрудничества
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Видео
Путин: Россия будет поддерживать боеготовность ядерной триады и совершенствовать ее
Видео
Путин заявил, что беспилотники в ВС РФ должны быть повсеместно
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.