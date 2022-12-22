Пушилин: два человека погибли при обстреле отеля в Донецке

По словам главы ДНР, Рогозину и Хоценко повезло, потому что они находились совсем рядом.

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Сегодня ночью в результате обстрела отеля в Донецке погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин также добавил, что в случае с ранеными премьер-министром ДНР Виталием Хоценко и экс-гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным удача оказалась на их стороне.

«Потому что ребята, которые находились рядом, двое погибли», - отметил он в эфире «Соловьев Live».

Также помощник Рогозина добавил, что экс-глава Роскосмоса и все пострадавшие от ночного обстрела военные советники госпитализированы в разные медучреждения для соблюдения безопасности.

«Дмитрий Олегович находится в одном из медицинских учреждений ДНР. В целях безопасности его местоположение и раненных вместе с ним военных советников не раскрывается. Они все находятся в разных медучреждениях. Раненым оказана необходимая медицинская помощь, в целом их состояние удовлетворительное», - заявил помощник.

Кроме того, рассматривается возможность их эвакуации в Ростов-на-Дону.

Ранее Рогозин заявил, что кто-то «слил» о нем информацию. Также стало известно о том, что осколок мины размером 3×4 мм, который попал в позвоночник экс-гендиректора Роскосмоса во время обстрела Донецка, невозможно извлечь. При этом сам Рогозин отказывается от возможности эвакуироваться, пока состояние других раненых не стабилизируется.