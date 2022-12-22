Осколок мины в позвоночнике Рогозина неизвлекаем

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Помощник бывшего главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина рассказал, что осколок мины, который попал в позвоночник Рогозина во время обстрела Донецка, невозможно извлечь. При этом сам Рогозин отказывается от эвакуации, пока состояние других раненых не стабилизируется.

«Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем», - приводит РИА Новости слова помощника.

Кроме того, Дмитрий Рогозин отметил, что ему предстоит операция. В своем Telegram-канале он написал, что осколок размером 3×4 миллиметра вошел выше правой лопатки.

Напомним, во время обстрела Донецка со стороны Украины снаряды попали в здание ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш», в котором проживали российские военные советники во главе с экс-руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. В момент удара он отмечал день рождение в ресторане при гостинице.