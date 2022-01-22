Посла ФРГ вызвали в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен, а также выразило глубокие разочарования из-за позиции немецкой стороны по вопросу поставок вооружения для Киева. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявлял о том, что последние заявления ФРГ разочаровывают Киев и идут вразрез с оказанной помощью.

«В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия на Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО», - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, по данным СМИ, немецкие власти приняли решение запретить экспорт вооружения производства ФРГ на Украину. В связи с этим Германия якобы заблокировала поставки своей артиллерии через Эстонию. При этом, говорится в прессе, эстонские власти до сих пор продолжают попытки убедить ФРГ изменить решение по этому вопросу.