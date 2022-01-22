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СМИ: ФРГ запретила Эстонии передавать немецкое оружие на Украину

Анна Берестовая
04:54 22.01.2022
Немецкие власти заблокировали для Эстонии возможность передавать Киеву оружие производства ФРГ.
СМИ: ФРГ запретила Эстонии передавать немецкое оружие на Украину
© Фото: pexels.com
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По сведениям СМИ, немецкие власти приняли решение запретить экспорт вооружения производства ФРГ на Украину. В связи с этим Германия якобы заблокировала поставки своей артиллерии через Эстонию.

Как указывает пресса, прямые поставки немецких вооружений или их поставки через другие страны будто бы разрешили производить только с согласия Берлина, которое Таллин не получил. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на немецких и эстонских чиновников.

При этом, по данным СМИ, эстонские власти до сих пор продолжают попытки убедить ФРГ изменить решение по этому вопросу. По версии авторов материала, подобная ситуация демонстрирует существование разногласий по украинскому вопросу на Западе.

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