Автор статьи считает, что действия Соединенных Штатов и европейских государств создают противоречивое впечатление, а сами экономические рестрикции вызывают большое количество вопросов.

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Желание западных стран, которые пытаются обезопасить себя от скачков цен, ввести предельную стоимость на нефть из России является оскорбительным искажением ситуации на рынке, говорится в материале Yahoo News Japan.

Автор статьи считает, что действия Соединенных Штатов и европейских государств создают противоречивое впечатление, а сами экономические рестрикции вызывают большое количество вопросов.

Кроме того, в тексте утверждается, что установление предельной стоимости на российское черное золото противоречит идеологии стран Запада, которые якобы уважают свободу.

«То, как развитые страны собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно», - отмечается в статье.

Ранее газета Wall Street Journal узнала, какой потолок цен на российскую нефть Еврокомиссия попросила утвердить страны Европейского союза.

Позже в Министерстве финансов США сообщили, что Вашингтону и его союзникам удастся установить предельную стоимость на российские энергоносители до 5 декабря.