В Японии заявили, что Запад искажает рынок потолком цен на российскую нефть
Желание западных стран, которые пытаются обезопасить себя от скачков цен, ввести предельную стоимость на нефть из России является оскорбительным искажением ситуации на рынке, говорится в материале Yahoo News Japan.
Автор статьи считает, что действия Соединенных Штатов и европейских государств создают противоречивое впечатление, а сами экономические рестрикции вызывают большое количество вопросов.
Кроме того, в тексте утверждается, что установление предельной стоимости на российское черное золото противоречит идеологии стран Запада, которые якобы уважают свободу.
«То, как развитые страны собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно», - отмечается в статье.
Ранее газета Wall Street Journal узнала, какой потолок цен на российскую нефть Еврокомиссия попросила утвердить страны Европейского союза.
Позже в Министерстве финансов США сообщили, что Вашингтону и его союзникам удастся установить предельную стоимость на российские энергоносители до 5 декабря.