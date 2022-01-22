Футболист «Зенита» Сердар Азмун подписал контракт с немецким «Байером»
Футболист «Зенита» Сердар Азмун перешел в немецкий «Байер».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Футболист «Зенита» Сердар Азмун подписал контракт с немецким «Байером»
Футболист «Зенита» Сердар Азмун перешел в немецкий «Байер».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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