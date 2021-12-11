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СМИ: нападающий «Зенита» Азмун согласовал контракт с «Лионом»

Елизавета Потейчук
22:47 11.12.2021
Как сообщает иностранный источник, «Лион» готов предложить «Зениту» три миллиона евро за нападающего.
СМИ: нападающий «Зенита» Азмун согласовал контракт с «Лионом»
© Фото: Alexander Kulebyakin Global Look Press
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По данным СМИ, нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун согласовал условия личного контракта с французским «Лионом». Контракт со спортсменом, говорится в прессе, будет рассчитан до 2026 года, а сам Азмун согласился подписать его уже в январе.

Французская газета L'Equipe пишет, что «Лион» готов предложить «Зениту» за игрока три миллиона евро. Контракт Азмуна с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года. Отмечается, что родные футболиста на этой неделе уже побывали во Франции и даже присматривали новый дом.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов. Встреча группы H прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3.

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