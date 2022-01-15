Аршавин назначен заместителем гендиректора «Зенита»

Андрей Аршавин получил назначение на должность заместителя генерального директора ФК «Зенит». Об этом рассказал руководитель клуба Александр Медведев.

По его словам, в качестве заместителя Аршавин генерального директора будет заниматься спортивным развитием клуба. Область работы для него останется прежней.

«Функционал остается тем же самым – детско-юношеский и молодежный футбол во взаимодействии со всеми другими подразделениями клуба», - рассказал Медведев РИА Новости.

Раньше трехкратный чемпион России Андрей Аршавин являлся директором департамента по развитию молодежного футбола в «Зените» и работал с молодыми спортсменами. Этот пост он занял в августе 2020 года.