Тактаров пригласил в октагон напавших на него в Мексике

Российский актер Олег Тактаров рассказал, что ему уже удалось восстановиться после избиения. Напомним, что Тактарова, в прошлом являвшегося чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), избили на мексиканском карибском побережье в туристической зоне Ривьера-Майя.

«Я уже здоров, раны затянулись», - заявил Тактаров в своем видеообращении в Instagram.

Кроме того, Тактаров поблагодарил своих подписчиков за добрые слова и пригласил мексиканских обидчиков выяснить отношения в октагоне «без цепей и наручников».

По словам самого актера, конфликт произошел из-за того, что он заступился за девушку, у которой возник спор с охраной отеля. Тактаров отметил, что по возвращении планирует «подлечить нервы» и посетить курорты Дагестана.