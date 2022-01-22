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«Какая-то супермафиозная структура»: Тактаров рассказал о напавших на него в Мексике

Алексей Курильченко
12:42 22.01.2022
Актер вступился за девушку, у которой возник спор с руководством отеля.
© Видео: Telegram, Лютиков / MMA, UFC, русский спорт © Фото: Telegram, Лютиков / MMA, UFC, русский спорт
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Российский актер Олег Тактаров рассказал подробности нападения на него в Мексике. Конфликт произошел из-за того, что актер заступился за девушку, у которой возник спор с охраной отеля. При этом Тактаров полагает, что на него напали бандиты.

«Я попросил не терроризировать людей. Говорю, ко мне все проблемы предъявляйте. Получил сзади по голове. Думаю, что бейсбольной битой. Гематома внутренняя. По мне скакали, очнулся от того, что я задыхаюсь, у меня гематома внутренняя. Майка была на носу. Я хотел дышать, но меня с этой стороны били. Один прыгал на наручниках, а наручники были застегнуты за спиной, леской мне стягивали ноги, минут 30-40. Я лежал, не двигался, меня продолжали бить. Это какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Понял, что я выживу. Каждую секунду я думал, что я умру, потому что мне не хватало воздуха», - рассказал Тактаров на видео в Telegram-канале журналиста Александра Лютикова.

Тактаров отметил, что инцидент произошел больше неделе назад. Пока что актер находится в Мексике, но уже планирует вылететь в Россию. По возвращению Олег планирует «подлечить нервы» и посетить курорты Дагестана.

Инцидент произошел в туристической зоне Ривьера-Майя. В настоящее время местной полицией заведено дело в связи с произошедшим. Как сообщили в консульстве России в Мексике, представительство следит за развитием ситуации и готово принять меры в случае, если в расследовании обнаружится элемент предвзятости.

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