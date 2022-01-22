Бывшего чемпиона UFC Тактарова избили в Мексике

Российский актер Олег Тактаров, в прошлом являвшийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), стал жертвой избиения на мексиканском карибском побережье. Инцидент произошел в туристической зоне Ривьера-Майя.

В настоящее время местной полицией заведено дело в связи с произошедшим. Об этом сообщили в консульстве России в Мексике.

«По словам самого Олега, полиция завела дело, но в посольство он никакой информации по этому делу не передавал», - цитирует старшего консула РФ в латиноамериканской стране Андрея Трояновского РИА Новости.

Как указал дипломат, представительство следит за развитием ситуации и готово принять меры в случае, если в расследовании обнаружится элемент предвзятости. В настоящий момент подобных проблем, по его словам, не наблюдается.