Путину сообщат, что участник из Донецка покинул онлайн-встречу с ним из-за обстрела

Прямо во время мероприятия в Донецке начался обстрел со стороны националистов, вследствие чего одному участнику пришлось покинуть встречу.

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Президент Владимир Путин будет проинформирован, что участник из Донецка был вынужден покинуть мероприятие в связи с обстрелами города со стороны украинских боевиков. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Обязательно информируем его об этом», - сказал он.

Напомним, участнику онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным пришлось срочно эвакуироваться из-за обстрела украинскими националистами Донецка. За несколько минут до этого ветеран боевых действий Вадим Серик общался с главой государства. Молодой человек предложил создать на территории ДНР центры реабилитации для получивших увечья ветеранов спецоперации. Выслушав Вадима, президент выразил ему свое восхищение.

Украинские радикалы обстреляли Донецк при помощи реактивных систем залпового огня «Град». На кадрах, которые публикует волонтер, видно, как горит квартира в многоэтажке, выбиты окна, полыхает рядом с домом автомобиль. На месте событий находятся пожарные и машина скорой помощи. Раненого мужчину погрузили на носилки, ему будут оказывать медицинскую помощь.

Также стало известно, что в центр города приехал врио главы ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он написал, что в ударах боевиков по объектам гражданской инфраструктуры нет никакой военной целесообразности.