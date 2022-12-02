«Никакой военной целесообразности»: Пушилин приехал в центр Донецка после обстрела боевиков

По предварительным данным экстренных служб города, в результате удара пострадали два человека.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в центр Донецка, где был зафиксирован обстрел со стороны украинских националистов. На кадрах видны поврежденные строения, разбитые окна, на земле лежат осколки.

«С места прилета у супермаркета "Молоко" (бывший гастроном "Москва"). Нет никакой военной целесообразности! Нелюди бьют по центру Донецка, по жилым домам и гражданской инфраструктуре», - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным экстренных служб города, в результате удара пострадали два человека.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщил о серии мощных взрывов в центре Донецка. По его словам, боевики целятся по местам скопления людей, обстреливая город.