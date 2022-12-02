Пожар и обрушения: опубликованы кадры последствий украинского обстрела центра Донецка

© Видео: Андрей Лысенко, Telegram © Фото: Андрей Лысенко, Telegram

Украинские боевики обстреляли Донецк при помощи реактивных систем залпового огня «Град». На кадрах, которые публикует волонтер, видно, как горит квартира в многоэтажке, выбиты окна, полыхает рядом с домом автомобиль.

На месте событий находятся пожарные и машина скорой помощи. Раненого мужчину погрузили на носилки, ему будут оказывать медицинскую помощь.

Также есть попадания в продуктовый магазин в центре столицы ДНР. На земле сейчас валяются осколки и строительный мусор, пострадали стены и облицовка фасада.

Ранее о серии мощных взрывов в центре Донецка сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Огренич.