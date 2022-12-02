Пожар и обрушения: опубликованы кадры последствий украинского обстрела центра Донецка
На месте событий находятся пожарные и машина скорой помощи.
© Видео: Андрей Лысенко, Telegram © Фото: Андрей Лысенко, Telegram
Украинские боевики обстреляли Донецк при помощи реактивных систем залпового огня «Град». На кадрах, которые публикует волонтер, видно, как горит квартира в многоэтажке, выбиты окна, полыхает рядом с домом автомобиль.
На месте событий находятся пожарные и машина скорой помощи. Раненого мужчину погрузили на носилки, ему будут оказывать медицинскую помощь.
Также есть попадания в продуктовый магазин в центре столицы ДНР. На земле сейчас валяются осколки и строительный мусор, пострадали стены и облицовка фасада.
Ранее о серии мощных взрывов в центре Донецка сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Огренич.