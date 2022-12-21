В НМ ЛНР сообщили, что украинские боевики бегут с позиций у Соледара

Часть боевиков начала сбегать и сдаваться органам военного правопорядка, сказал офицер НМ ЛНР.

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Мобилизованные украинские боевики покидают свои позиции в районе Соледара. Об этом проинформировал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка», - отметил он в беседе с РИА Новости, ссылаясь на данные разведки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что положение ЛНР все еще остается сложным, в связи с чем приоритетным вопросом для решения является обеспечение безопасности людей.

До этого Народная милиция показала кадры работы артиллерии ЛНР по пехоте и позициям врага под Соледаром.