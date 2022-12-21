Путин назвал сложной ситуацию в ЛНР

По словам президента РФ, ключевым вопросом сейчас является обеспечение безопасности людей.

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Положение Луганской Народной Республики все еще остается сложным, в связи с чем приоритетным вопросом для решения явлется обеспечение безопасности людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем региона Леонидом Пасечником.

«Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», - заявил Президент РФ.

Глава государства предложил врио главы ЛНР начать обсуждение с «хозяйственных вопросов - экономики, социальной сферы, здравоохранения». Только после рассмотрения перечисленных тем президент РФ готов обсудить и другие направления работы.

«А потом поговорим, конечно, и по всем другим вопросам», - добавил Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Церемония награждения прошла в Кремле.