В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал сложной ситуацию в ЛНР

Вероника Волосунова
07:44 21.12.2022
По словам президента РФ, ключевым вопросом сейчас является обеспечение безопасности людей.
Путин назвал сложной ситуацию в ЛНР
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Положение Луганской Народной Республики все еще остается сложным, в связи с чем приоритетным вопросом для решения явлется обеспечение безопасности людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем региона Леонидом Пасечником.

«Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», - заявил Президент РФ.

Глава государства предложил врио главы ЛНР начать обсуждение с «хозяйственных вопросов - экономики, социальной сферы, здравоохранения». Только после рассмотрения перечисленных тем президент РФ готов обсудить и другие направления работы.

«А потом поговорим, конечно, и по всем другим вопросам», - добавил Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Церемония награждения прошла в Кремле.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Легкоуправляема как винтовка: боевая работа гаубицы «Мста-Б» по зачистке позиций от украинских боевиков в зоне СВО
01:33 В стране и мире
МИД: Москва и Минск реагируют на угрозы НАТО и не нарушают договор о нераспространении
22:35 В стране и мире
Видео
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле
21:21 В стране и мире
Видео
Как можно больше крови: как в лаборатории в Рубежном Запад исследовал славянский генофонд
19:48 В стране и мире
Белорусские космонавты прибыли в Россию на отбор для полета
Популярное
Загадочный портрет с автографом Рахманинова нашли в фондах Музея музыки
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
Совершенствование «стратегов»: еще один модернизированный Ту-160М совершил первый полет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.