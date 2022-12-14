Разнести в клочья: кадры работы артиллерии ЛНР по пехоте и позициям врага под Соледаром
Смертоносные орудия уничтожают украинскую пехоту и опорный пункт под Соледаром, внося свой вклад в борьбу с врагом.
© Видео: Народная милиция ЛНР © Фото: Народная милиция ЛНР
Народная милиция ЛНР публикует кадры работы артиллеристов 6-го казачьего полка.
Смертоносные орудия уничтожают украинскую пехоту и опорный пункт под Соледаром, внося свой вклад в борьбу с врагом.
Ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики опубликовала видео с работой расчета тяжелой гаубицы «Мста-Б», методично уничтожающей украинских боевиков.
Ранее российский артиллерист рассказал о работе расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов