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Разнести в клочья: кадры работы артиллерии ЛНР по пехоте и позициям врага под Соледаром

17:15 14.12.2022
Смертоносные орудия уничтожают украинскую пехоту и опорный пункт под Соледаром, внося свой вклад в борьбу с врагом.
© Видео: Народная милиция ЛНР © Фото: Народная милиция ЛНР
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Народная милиция ЛНР публикует кадры работы артиллеристов 6-го казачьего полка.

Смертоносные орудия уничтожают украинскую пехоту и опорный пункт под Соледаром, внося свой вклад в борьбу с врагом.

Ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики опубликовала видео с работой расчета тяжелой гаубицы «Мста-Б», методично уничтожающей украинских боевиков

Ранее российский артиллерист рассказал о работе расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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