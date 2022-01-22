Снежный капкан: как теплолюбивая Кубань встретила натиск метелей и бурь

Теплолюбивая Кубань уже давно не переживала мощных снежных бурь. Благодаря прогнозам метеорологов, к сильным снегопадам готовились заранее, однако проблем на дорогах избежать не удалось. Тяжелейшая обстановка сложилась на перевале «Волчьи ворота» перед Новороссийском. Живописный перевал для водителей фур вмиг превратился в «волчий капкан». Экстренные службы оперативно реагировали на сигналы о дорожных проблемах и старались максимально быстро расчищать трассы от гор снега.

«Для мониторинга обстановки на территории края организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов муниципальных образований. В случае образования снежных заносов на автомобильных дорогах края в часовую готовность приведены мобильные пункты обогрева, готова к применению снегоходная техника», - сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Юрий Юрьев.

Столица Кубани также приняла на себя удар снежных бурь. Количеству выпавших осадков были поражены даже коренные жители Краснодара. Власти города бросили все резервы на ликвидацию последствий, однако и этих сил не хватает - снега слишком много. Автомобилисты повсюду попадают в снежный плен, особенно это заметно на выездах из Краснодара. Натиск стихии ослаб ко второй половине дня. Метеорологи предупредили, что это лишь мелкая передышка перед новой снежной атакой.

«Действительно, 25-40 см снега. Вот такие вот сугробы за ночь намело, сейчас осадки прижались к горам, но в ночь на воскресенье опять будет новый приступ атмосферного фронта и вновь до 15-25 см снега может насыпать», - говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На Кубани режим повышенной готовности сохраняется для подавляющего большинства районов. Снег уже сегодня, вероятно, сменится сильными дождями, что чревато резким подъемом уровня воды в реках. Только в Славянском районе на данный момент подтоплены 36 дворов.