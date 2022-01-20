В Туапсе мужчина помог автобусу подняться по скользкой дороге
На кадрах видно, как мужчина ходил вокруг транспорта, пытаясь поддержать его с разных сторон.
© Видео: @kuban24, Telegram © Фото: @kuban24, Telegram
В соцсетях появилась видеозапись, на которой можно заметить, как человек пытается помогать маршрутному автобусу подняться в горку по скользкой дороге. Предположительно это происходит в Туапсе.
Пользователи Интернета считают, что видео снято недавно, поскольку в горных районах Туапсинского района сохраняется гололедица. Недавно в городе прошел снег, от которого бригады коммунальщиков и спецтехника круглосуточно расчищают дороги.
Согласно прогнозам синоптиков, снег и гололед в Туапсе может продержаться еще как минимум сутки.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей и ветром.