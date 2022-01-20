В Туапсе мужчина помог автобусу подняться по скользкой дороге

В соцсетях появилась видеозапись, на которой можно заметить, как человек пытается помогать маршрутному автобусу подняться в горку по скользкой дороге. Предположительно это происходит в Туапсе.

Пользователи Интернета считают, что видео снято недавно, поскольку в горных районах Туапсинского района сохраняется гололедица. Недавно в городе прошел снег, от которого бригады коммунальщиков и спецтехника круглосуточно расчищают дороги.

Согласно прогнозам синоптиков, снег и гололед в Туапсе может продержаться еще как минимум сутки.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей и ветром.