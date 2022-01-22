Синоптик назвал сроки окончания снегопада на юге России

Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра Александр Шувалов рассказал, что сильные снегопады на юге России могут закончиться к концу недели. По словам специалиста, обильное выпадение мокрого снега привело к закрытию аэропорта в Краснодаре и коллапсу на дорогах. По региону образуется гололед и сильный ветер. Но срок окончания этого явления «хорошо заметен».

«В ночь с воскресенья на понедельник, а также в первую половину понедельника еще возможны осадки. Местами очень сильные. Произойдет понижение температуры, ожидается ветер и снег. Но уже во второй половине понедельника и во вторник все эти явления прекратятся. То есть кубанцам надо потерпеть эту непогоду еще минимум сутки», - цитирует RT слова Шувалова.

В Краснодаре за сутки выпало около 20 сантиметров снега. Почти две тысячи человек «застряли» из-за этого в аэропорту, задержаны более 20 рейсов, девять отправили на запасные аэродромы. На дорогах столицы Кубани образовались десятибалльные пробки. На трассах силами МЧС развернуты пункты обогрева. Коммунальные службы работают в авральном режиме.