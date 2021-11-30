Отбиваясь сумкой: нападение стаи собак на женщину в Якутске попало на видео

В социальных сетях были опубликованы кадры нападения на жительницу Якутска стаи бродячих собак. На записи видно, как девять бездомных животных окружили женщину и по очереди набрасываются на нее.

Впоследствии стало известно, что городская прокуратура организовала проверку после сообщений о нападении на женщину стаи бродячих собак. Об этом говорится на сайте органа.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

Слова пострадавшей женщины приводятся на некоторых страницах в Сети. Она рассказала, что с трудом отбилась, однако собаки укусили ее за правую ногу, а также разорвали ее куртку.

Жительница Якутска призывает не рисковать и не ходить по тропинке мимо конюшни, где и произошел инцидент со стаей собак.