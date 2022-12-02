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Вучич: Сербия преследовала тех, кто пытался через страну обойти антироссийские санкции ЕС

Максим Крюков
16:48 02.12.2022
Сербский лидер отметил, что экономика страны достаточно сильная, чтобы не использовать обход санкций для получения прибыли.
Вучич: Сербия преследовала тех, кто пытался через страну обойти антироссийские санкции ЕС
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции после встречи в Белграде с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи заявил, что страна привлекала к ответственности тех лиц, которые использовали республику для обхода санкций Евросоюза в отношении России.

«Я его [Оливера Варгейи] оповестил, что через территорию Сербии никто не может обойти санкции [против РФ]. Мы реагировали, когда доходило до реэкспорта определенных товаров и наши ответственные органы участвовали в привлечении к ответственности лиц из компаний, которые работали на обходе санкций, которые введены против Российской Федерации», - передает его слова ТАСС.

Сербский лидер отметил, что экономика страны достаточно сильная, чтобы не использовать обход санкций для получения прибыли.

Также сообщается, что делегации Сербии и Евросоюза в присутствии Вучича и Варгейи подписали несколько соглашений об инвестициях в экономику республики. Вучич напомнил, что до конца этого года Брюссель выделит Белграду 160 миллионов евро на борьбу с энергетическим кризисом.

Ранее в Совете Евросоюза заявили, что любой обход введенных ЕС санкций будет являться преступлением. Данное решение было принято в связи с ограничительными мерами, которые были введены против России. Согласно утвержденному решению Еврокомиссии, граждане, нарушившие положение Европейского союза об антироссийских санкциях, могут получить до пяти лет тюрьмы. Что касается юридических лиц, то для них предусмотрен штраф в размере 5% от общего годового дохода компании.

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