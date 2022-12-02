Пять лет тюрьмы будет грозить за попытку обхода антироссийских санкций

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До пяти лет тюрьмы могут получить граждане, нарушившие положение Евросоюза об антироссийских санкциях. Соответствующее решение утвердила Еврокомиссия, ранее приравнявшая нарушение санкционного режима к уголовному преступлению. Что касается юридических лиц, то для них предусмотрен штраф в размере 5% от общего годового дохода компании.

«Нарушение санкций ЕС - серьезное уголовное преступление. Введение ограничительных мер ЕС <...> показывает сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур. Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах, закрывая тем самым существующие правовые лазейки и повышая сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС», - приводит ТАСС отрывок документа.

Ранее адвокат и специалист по гражданскому праву Мария Ярмуш заявила, что решение Совета ЕС о включении в список преступлений попытки обхода антироссийских санкций лишает государства - члены сообщества суверенитета и независимости. По ее мнению, с точки зрения международного права такие действия официального Брюсселя являются незаконными.