Пять лет тюрьмы будет грозить за попытку обхода антироссийских санкций
До пяти лет тюрьмы могут получить граждане, нарушившие положение Евросоюза об антироссийских санкциях. Соответствующее решение утвердила Еврокомиссия, ранее приравнявшая нарушение санкционного режима к уголовному преступлению. Что касается юридических лиц, то для них предусмотрен штраф в размере 5% от общего годового дохода компании.
«Нарушение санкций ЕС - серьезное уголовное преступление. Введение ограничительных мер ЕС <...> показывает сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур. Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах, закрывая тем самым существующие правовые лазейки и повышая сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС», - приводит ТАСС отрывок документа.
Ранее адвокат и специалист по гражданскому праву Мария Ярмуш заявила, что решение Совета ЕС о включении в список преступлений попытки обхода антироссийских санкций лишает государства - члены сообщества суверенитета и независимости. По ее мнению, с точки зрения международного права такие действия официального Брюсселя являются незаконными.