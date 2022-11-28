Пушилин заявил, что наши войска близки к окружению города Артемовск в зоне спецоперации

По словам врио главы ДНР, батальон украинских националистов «Айдар»* попытался устроить контратаку, но лишь понес серьезные потери. Как отметил Денис Пушилин, теперь бойцы этого батальона очень стараются не показываться на первых линиях.

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска близки к тому, чтобы взять в оперативное окружение украинских боевиков в Артемовске.

«Наши подразделения продвигаются вперед. Есть успехи непосредственно в окрестностях Артемовска. Можно говорить, что ситуация оперативного окружения достаточно близка», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, батальон украинских националистов «Айдар»* попытался устроить контратаку, но лишь понес серьезные потери. Как отметил Денис Пушилин, теперь бойцы этого батальона очень стараются не показываться на первых линиях.

Также врио главы ДНР сообщил, что бои идут уже в центре Марьинки.

* «Айдар» - экстремистская организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.