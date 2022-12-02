МИД РФ: Москва возмущена планами Парижа расследовать «преступления» России на Украине
Российский МИД возмущен планами Франции по созданию так называемого специального трибунала по расследованию действий России на Украине. На Смоленской площади исключили возможность наличия у подобного трибунала соответствующей юрисдикции над Россией.
«Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего "специального трибунала по преступлениям агрессии России"», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, «нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм - очередной пример практики двойных стандартов Запада».
«Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет», - подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве рекомендовали официальному Парижу заняться расследованием собственных преступлений в ходе многочисленных колониальных войн и карательных операциях в различных частях света.
Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал, что представит план создания «спецтрибунала по Украине». Сделать это он собирается во время заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Польше.