МИД РФ: Москва возмущена планами Парижа расследовать «преступления» России на Украине

В Кремле ранее заявили, что все попытки создания Западом «трибунала» по Украине не будут легитимными.

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Российский МИД возмущен планами Франции по созданию так называемого специального трибунала по расследованию действий России на Украине. На Смоленской площади исключили возможность наличия у подобного трибунала соответствующей юрисдикции над Россией.

«Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего "специального трибунала по преступлениям агрессии России"», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД РФ, «нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм - очередной пример практики двойных стандартов Запада».

«Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет», - подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве рекомендовали официальному Парижу заняться расследованием собственных преступлений в ходе многочисленных колониальных войн и карательных операциях в различных частях света.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал, что представит план создания «спецтрибунала по Украине». Сделать это он собирается во время заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Польше.