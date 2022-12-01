Боррель рассказал, когда представит план создания «спецтрибунала» по Украине

Он уточнил, что это предложение в первую очередь должны согласовать внутри Европейского союза.

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал, что представит план создания «спецтрибунала по Украине». Сделать это он собирается во время заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Польше.

«Я представлю совместное предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности и Еврокомиссии по оказанию содействия работе Международного уголовного суда, который уже многое делает... для поддержки предложения о создании специального трибунала, посвященного... военным преступлениям на Украине», - заявил дипломат.

Однако, отметил Боррель, это предложение в первую очередь должны согласовать внутри Европейского союза. Кроме того, его должны поддержать в Организации Объединенных Наций.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила создать специальный международный суд под эгидой ООН, который бы разбирался в «агрессии России» на Украине. Впоследствии в Кремле заявили, что попытки Европы создать такого рода «трибунал» не будут являться законными.