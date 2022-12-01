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Песков: попытки создания в Европе «трибунала» по Украине не будут легитимными

13:04 01.12.2022
Ранее о создании «трибунала» сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.
Песков: попытки создания в Европе «трибунала» по Украине не будут легитимными
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Попытки создания Западом «трибунала» по Украине не будут легитимными. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в МИД Франции заявили, что ведется работа по созданию трибунала по расследованию действий России на Украине. Подготовка идет совместно с европейскими и украинскими партнерами.

В заявлении ведомства отмечается, что Франция поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в преступлениях.

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