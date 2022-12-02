Путин обсудил с Шольцем «зерновую сделку»

Как сообщается на сайте Кремля, акцент был сделан на необходимости добросовестного выполнения договоренностей с устранением барьеров для российских поставок.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Затронуты также вопросы реализации стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России», - говорится в сообщении.

При этом акцент был сделан на необходимости добросовестного выполнения со стороны Запада договоренностей с устранением барьеров для российских поставок.

До этого в Кремле заявили, что непризнание США новых территорий РФ осложняет поиск почвы для обсуждения.

Ранее «Звезда» рассказала, на каких условиях Россия вернулась в «зерновую сделку».