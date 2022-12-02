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Путин обсудил с Шольцем «зерновую сделку»

14:04 02.12.2022
Как сообщается на сайте Кремля, акцент был сделан на необходимости добросовестного выполнения договоренностей с устранением барьеров для российских поставок.
Путин обсудил с Шольцем «зерновую сделку»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает сайт Кремля. 

«Затронуты также вопросы реализации стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России», - говорится в сообщении.

При этом акцент был сделан на необходимости добросовестного выполнения со стороны Запада договоренностей с устранением барьеров для российских поставок.

До этого в Кремле заявили, что непризнание США новых территорий РФ осложняет поиск почвы для обсуждения.

Ранее «Звезда» рассказала, на каких условиях Россия вернулась в «зерновую сделку».

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