В Кремле заявили, что непризнание США новых территорий РФ осложняет поиск почвы для обсуждения

Президент РФ всегда был и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов, добавил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Непризнание Соединенными Штатами новых территорий РФ осложняет поиск почвы для обсуждений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», - сказал представитель Кремля, комментируя условия готовности президента США Джо Байдена к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным.

Песков констатировал, что Байден, комментируя вопрос о мирных переговорах, указал, что Путин должен уйти из Украины, но Кремль к этому не готов. Пресс-секретарь подчеркнул, что глава Российского государства открыт для переговоров с целью обеспечения интересов страны. По словам Пескова, Путин еще до начала специальной военной операции попытался инициировать переговоры и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ, но инициатива президента РФ не получила взаимности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но не просила о них.