СК опубликовал видео с места убийства семьи в омском селе

Следственный комитет России опубликовал видео с места жестокого убийства 10-летней девочки и ее родителей в селе Юрьевка Омской области. Следователи сняли дом, где произошла трагедия. На полу, предположительно, лежат тела убитых родителей.

Тело одного из убитых лежит рядом с входной дверь - возможно это мать девочки, которая, по словам родственников, впустила убийцу. В спальне лежит еще одно тело - предположительно это сожитель женщины.

Трагедия произошла в селе Юрьевка Павлоградского района. Неизвестный, вооруженный ножом, проник в частный дом и зарезал проживающих в нем ребенка и супругов, которым было 35 и 38 лет. Их тела с ножевыми ранениями обнаружили соседи утром 22 января. Еще двое детей сбежали из дома к соседям. Подозреваемым является мужчина с бородой.