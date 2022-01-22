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СК опубликовал видео с места убийства семьи в омском селе

Алексей Курильченко
14:38 22.01.2022
После трагедии возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет России опубликовал видео с места жестокого убийства 10-летней девочки и ее родителей в селе Юрьевка Омской области. Следователи сняли дом, где произошла трагедия. На полу, предположительно, лежат тела убитых родителей.

Тело одного из убитых лежит рядом с входной дверь - возможно это мать девочки, которая, по словам родственников, впустила убийцу. В спальне лежит еще одно тело - предположительно это сожитель женщины.

Трагедия произошла в селе Юрьевка Павлоградского района. Неизвестный, вооруженный ножом, проник в частный дом и зарезал проживающих в нем ребенка и супругов, которым было 35 и 38 лет. Их тела с ножевыми ранениями обнаружили соседи утром 22 января. Еще двое детей сбежали из дома к соседям. Подозреваемым является мужчина с бородой.

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