СМИ: под Омском разыскивают мужчину с бородой, подозреваемого в убийстве 10-летней и ее семьи

После убийства 10-летней девочки и ее родителей полиция начала разыскивать мужчину с бородой, который является подозреваемым в совершении преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Также сообщается, что у убитой девочки была инвалидность. По словам родственников, убийце открыла дверь мать ребенка, после чего получила фатальный удар ножом.

Трагедия произошла в селе Юрьевка Павлоградского района. Неизвестный, вооруженный ножом, проник в частный дом и зарезал проживающих в нем ребенка и супругов, которым было 35 и 38 лет. Их тела с ножевыми ранениями обнаружили соседи утром 22 января. Еще двое детей сбежали из дома к соседям.